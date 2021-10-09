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Литовские врачи достали из желудка мужчины больше 1 кг гвоздей

Литовские врачи достали из желудка мужчины больше 1 кг гвоздей

Житель литовского города Клайпеда пришел в больницу с резкими и сильными болями в желудке. Врачи провели рентген, который показал, что в желудок мужчины полон металлических предметов разного размера, сообщает The Guardian.

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