Литовские врачи достали из желудка мужчины больше 1 кг гвоздей

Житель литовского города Клайпеда пришел в больницу с резкими и сильными болями в желудке. Врачи провели рентген, который показал, что в желудок мужчины полон металлических предметов разного размера, сообщает The Guardian.
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