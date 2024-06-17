На Кубани началась жатва раньше обычного: пессимистические прогнозы не оправдались

— Такого в моей практике еще не было, чтобы на полях, где предшественник кукуруза на силос, мы брали по 110 центнеров фуражной культуры, — сообщил редакции председатель СПК (колхоза) «Знамя Ленина» Щербиновского района Юрий Гаврилович Хараман.
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