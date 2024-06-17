ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Россия ядерная держава,но пока его не применяет,а могли вообще сразу применить!Три месяца до кат...
  • Eduard
    Украина не может победить никогда!!!Три месяца до кат...
  • Eduard
    Ага,из Афгана Запад вышвырнули,но нет,они думают Россию ядерную державу прбедить.Что на Западе пьют?Три месяца до кат...

На Кубани началась жатва раньше обычного: пессимистические прогнозы не оправдались

На Кубани началась жатва раньше обычного: пессимистические прогнозы не оправдались

— Такого в моей практике еще не было, чтобы на полях, где предшественник кукуруза на силос, мы брали по 110 центнеров фуражной культуры, — сообщил редакции председатель СПК (колхоза) «Знамя Ленина» Щербиновского района Юрий Гаврилович Хараман.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх