В Крыму рассказали, когда Запад избавится от Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Коллективный Запад может избавиться от Владимира Зеленского, если тот станет препятствием в переговорах с Россией, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии