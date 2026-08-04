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Дом на орбите: Как станция «Мир» изменила мое представление о космосе и научила нас жить среди звезд

Дом на орбите: Как станция «Мир» изменила мое представление о космосе и научила нас жить среди звезд

Когда я погружаюсь в воспоминания о великих стройках двадцатого века, меня не покидает ощущение, что орбитальная станция «Мир» была не просто машиной, а живым организмом, за которым мы наблюдали, затаив дыхание.

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