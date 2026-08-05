В Wildberries опровергли слухи о переносе складов за пределы России

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе объединённой компании Wildberries и Russ (RWB) опровергли появившиеся в СМИ сведения о намерении перенести основные логистические мощности за пределы Российской Федерации.
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