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Собянин: в Москве темпы строительства метро достигли максимума за пять лет

Собянин: в Москве темпы строительства метро достигли максимума за пять лет

В Москве строительство метро в 2026 году вышло на максимальный темп за последние пять лет. С начала года специалисты проложили 14,7 км тоннелей, работы велись на 25 станциях с использованием десяти тоннелепроходческих комплексов.

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