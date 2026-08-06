Собянин: в Москве темпы строительства метро достигли максимума за пять лет

В Москве строительство метро в 2026 году вышло на максимальный темп за последние пять лет. С начала года специалисты проложили 14,7 км тоннелей, работы велись на 25 станциях с использованием десяти тоннелепроходческих комплексов.
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