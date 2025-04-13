Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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  • Воробей
    В том-то и дело, что праведник не состоянии ни на что влиять ПРЯМО, кроме как обеспечивать повышение качества собстве...Прошлая жизнь. За...
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    В детстве с удивлением не раз слышала:"Верба хлёст бьёт до слёз,верба бела бьёт за дело,верба красна бьёт напрасно".Славянский праздн...
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Славянский праздник вербохлест

Славянский праздник вербохлест

Верба ("ВЕ"- ведающая, "Р-Ра" сияние, "Ба" - божье) — И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).

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Комментарии
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олег щукин
Коло это - Круг!
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11 час.
АК
Арик Кука
Ведичество набирает обороты. Для содержания ножей нужна частная собств. Что оперативно может вершить Ведичество.
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7 час.
Марина Дробышева
В детстве с удивлением не раз слышала:&quot;Верба хлёст бьёт до слёз,верба бела бьёт за дело,верба красна бьёт напрасно&quot;.
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2 час.
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