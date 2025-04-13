Славянский праздник вербохлест

Ведичество набирает обороты. Для содержания ножей нужна частная собств. Что оперативно может вершить Ведичество.

Марина Дробышева

В детстве с удивлением не раз слышала:"Верба хлёст бьёт до слёз,верба бела бьёт за дело,верба красна бьёт напрасно".