Верба ("ВЕ"- ведающая, "Р-Ра" сияние, "Ба" - божье) — И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).
Славянский праздник вербохлест
Комментарии
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олег щукин
Коло это - Круг!
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11 час.
АК
Арик Кука
Ведичество набирает обороты. Для содержания ножей нужна частная собств. Что оперативно может вершить Ведичество.
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7 час.
Марина Дробышева
В детстве с удивлением не раз слышала:"Верба хлёст бьёт до слёз,верба бела бьёт за дело,верба красна бьёт напрасно".
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2 час.
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