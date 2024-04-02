На Урале стали меньше грабить и убивать

МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии МВД, на котором власти и силовики подвели итоги работы полиции за 2023 год и наметили планы на 2024-й.
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