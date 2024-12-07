Взгляд из прошлого: о численности экипажа танка

[i]Ещё во времена Советского Союза идея сокращения численности экипажа до двух человек считалась если и не приоритетной, то довольно привлекательной с точки зрения уменьшения потерь танкистов, усиления броневой защиты, а также уменьшения габаритов танка и его забронированного объёма.