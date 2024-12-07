БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взгляд из прошлого: о численности экипажа танка

Взгляд из прошлого: о численности экипажа танка

[i]Ещё во времена Советского Союза идея сокращения численности экипажа до двух человек считалась если и не приоритетной, то довольно привлекательной с точки зрения уменьшения потерь танкистов, усиления броневой защиты, а также уменьшения габаритов танка и его забронированного объёма.

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