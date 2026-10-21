22 октября 2026, снукер: 1/8 финала Northern Ireland Open — смотрите поединки с участием топов Марк Уильямс, Джек Джонс, Ка Вай Чунг, Кайрен Уилсон, Энтони МакГилл и других игроков.
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