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Петербургский дневник

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Российские ученые разработали препарат против коронавируса на основе усиновой кислоты

Российские ученые разработали препарат против коронавируса на основе усиновой кислоты

Она широко распространена в лишайниках Специалисты центра вирусологии «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии СО РАН представили новое средство, способное эффективно подавлять различные штаммы коронавируса.

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