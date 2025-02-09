Российские ученые разработали препарат против коронавируса на основе усиновой кислоты

Она широко распространена в лишайниках Специалисты центра вирусологии «Вектор» совместно с Новосибирским институтом органической химии СО РАН представили новое средство, способное эффективно подавлять различные штаммы коронавируса.
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