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Путин сделал подарок Трампу. Как проходит перемирие? "Два майора" рассказали без прикрас

Путин сделал подарок Трампу. Как проходит перемирие? "Два майора" рассказали без прикрас

"Два майора" рассказали без прикрас, как на самом деле проходит перемирие России и Украины. Путин сделал подарок Трампу, объявив свой жест доброй воли - Пасха, как Православная, так и католическая, совпала в этом году, став важной вехой для американской митрополии.

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