Путин сделал подарок Трампу. Как проходит перемирие? "Два майора" рассказали без прикрас

"Два майора" рассказали без прикрас, как на самом деле проходит перемирие России и Украины. Путин сделал подарок Трампу, объявив свой жест доброй воли - Пасха, как Православная, так и католическая, совпала в этом году, став важной вехой для американской митрополии.