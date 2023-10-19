Льюис Хэмилтон: FIA стоит поговорить со своим пиарщиком

Льюис Хэмилтон: FIA стоит поговорить со своим пиарщикомLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что не ожидает повторного рассмотрения штрафа за эпизод на Гран Катара две недели назад.