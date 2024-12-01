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Беглому комику Долгополову, насмехавшемуся над терактом, блокировали счета

Беглому комику Долгополову, насмехавшемуся над терактом, блокировали счета

Юморист Александр Долгополов, уехавший из России, вынужден мириться с блокировкой счетов.Счета комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге, были заблокированы по решению ФНС, сообщает РИА Новости.

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