Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Ford и UAW достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки

Профсоюз United Auto Workers (UAW) достиг предварительного трудового соглашения с Ford Motor, первым из крупнейших автопроизводителей Детройта, который договорился об урегулировании забастовок, к которым с середины сентября присоединились 45 000 рабочих.

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