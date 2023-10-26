Ford и UAW достигли предварительного соглашения о прекращении забастовки

Профсоюз United Auto Workers (UAW) достиг предварительного трудового соглашения с Ford Motor, первым из крупнейших автопроизводителей Детройта, который договорился об урегулировании забастовок, к которым с середины сентября присоединились 45 000 рабочих.
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