Родные наемников из Колумбии не могут вернуть их тела с Украины

TASS/Zuma Иностранные наемники отправляются воевать на стороне Украины в погоне за большими деньгами, но после их гибели родственники даже не могут вернуть их тела, сообщает РИА Новости со ссылкой на родных погибших из Колумбии.
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