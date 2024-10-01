Названы самые дефицитные профессии в России

Тем временем, уровень безработицы остается на рекордно низкой отметке.По данным Headhunter, которые оказались в распоряжении РИА Новости, в России наблюдается острый дефицит дворников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, врачей, поваров и продавцов-консультантов.