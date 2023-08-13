"МЫ ЗНАЕМ ВСЕ ДАННЫЕ": ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ С УКРАИНЫ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ РАКЕТАМИ

VZ VLADIMIR Zhidkov Я удивлен, что русские оказались такими дураками. Верить кому-то по телефону, это надо быть дебилом! Прежде чем хвататься за кошелек и отправлять кому попало деньги или сообщать параметры своей кредитной карты, надо набрать побольше воздуха и остыть. За последние три года я не потерял ни копейки, хотя телефон разрывался каждый час. Владимир.

Николай Гончаров Надоела пустая болтовня и наши угрозы, за которыми ничего не следует. Идёт война, враг безнаказанно грабит наших граждан, " все мошеннические кол-центры нам известны, по ним есть все данные, от геолокации до контактов сотрудников" - и что?