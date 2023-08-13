Театр абсурда

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"МЫ ЗНАЕМ ВСЕ ДАННЫЕ": ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ С УКРАИНЫ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ РАКЕТАМИ

"МЫ ЗНАЕМ ВСЕ ДАННЫЕ": ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ С УКРАИНЫ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ РАКЕТАМИ

ФОТО: MELNIKOV DMITRIY/SHUTTERSTОСK.СОM АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Только в этом году с помощью подложных звонков с Украины у жителей России украли 4,5 млрд рублей.

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Комментарии
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VZ
VLADIMIR Zhidkov
Я удивлен, что русские оказались такими дураками. Верить кому-то по телефону, это надо быть дебилом! Прежде чем хвататься за кошелек и отправлять кому попало деньги или сообщать параметры своей кредитной карты, надо набрать побольше воздуха и остыть. За последние три года я не потерял ни копейки, хотя телефон разрывался каждый час.  Владимир.
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14 час.
Николай Гончаров
Надоела пустая болтовня и наши угрозы, за которыми ничего не следует. Идёт война, враг безнаказанно грабит наших граждан, &quot; все мошеннические кол-центры нам известны, по ним есть все данные, от геолокации до контактов сотрудников&quot; - и что?
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12 час.
Владимир Алтайцев
с  одной  стороны  не жалко  дебилов, ведущихся  на обман. Но с другой стороны  эти дебилы  помогают своей тупизной  нашим врагам - нацистам. А  за  поджог  военкоматов  надо  посадить хоть с десяток  человек  годков  на  5-7. И на всю страну во всех СМИ опубликовать эту весть.
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9 час.

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