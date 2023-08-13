ФОТО: MELNIKOV DMITRIY/SHUTTERSTОСK.СОM АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Только в этом году с помощью подложных звонков с Украины у жителей России украли 4,5 млрд рублей.
"МЫ ЗНАЕМ ВСЕ ДАННЫЕ": ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ С УКРАИНЫ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ РАКЕТАМИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VZ
VLADIMIR Zhidkov
Я удивлен, что русские оказались такими дураками. Верить кому-то по телефону, это надо быть дебилом! Прежде чем хвататься за кошелек и отправлять кому попало деньги или сообщать параметры своей кредитной карты, надо набрать побольше воздуха и остыть. За последние три года я не потерял ни копейки, хотя телефон разрывался каждый час. Владимир.
Ответить
14 час.
Николай Гончаров
Надоела пустая болтовня и наши угрозы, за которыми ничего не следует. Идёт война, враг безнаказанно грабит наших граждан, " все мошеннические кол-центры нам известны, по ним есть все данные, от геолокации до контактов сотрудников" - и что?
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
с одной стороны не жалко дебилов, ведущихся на обман. Но с другой стороны эти дебилы помогают своей тупизной нашим врагам - нацистам. А за поджог военкоматов надо посадить хоть с десяток человек годков на 5-7. И на всю страну во всех СМИ опубликовать эту весть.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии