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«Спартак» — «Оренбург»: судья ошибочно не удалил игрока гостей

На 41-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» судья Артем Чистяков ошибочно не вынес второе предупреждение в игре Даниле Ведерникову и не удалил его.

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