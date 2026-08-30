На 41-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» судья Артем Чистяков ошибочно не вынес второе предупреждение в игре Даниле Ведерникову и не удалил его.
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