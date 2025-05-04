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Надоели, вот ей-Богу, надоели

Надоели, вот ей-Богу, надоели

Вот так почитаешь соплежуйные посты от беглохохлов (послушаешь их на Соловьёв-Лайф) про то, как эта нехорошая ФСБ кошмарит в Шереметьево "хороших, правильных украинцев", всяких там наиполезнейших специалистов, без которых России прямо завтра придет конёц, не пускает их на Родину, не встречает их с хлебом, солью и сертификатами на льготное (а ещё лучше бесплатное) жильё, желательно в одном из центральных регионов России (предпочтительнее прямо в Москве), одним словом позорит Российскую Федерацию и разрушает монолитный "русский мир", а потом вдруг увидишь видео о том, как "заблудшие русские" из Сум устраивали платные туры в Суджанский район, чтоб пограбить там местное население, и в голову приходит всего один только вопрос - когда? Когда, наконец, та самая ФСБ займётся всеми этими беглохохлами, которые объявили себя "большерусскими", чем коренные жители, и учат этих коренных лапотников тому, как надо правильно жить.

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