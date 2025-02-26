Растет поддержка моратория на смертную казнь

49% россиян выступают за возвращение смертной казни, 26% считают, что лучше сохранить мораторий на нее, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом 14 февраля.
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