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Ивановские новости

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Банк Уралсиб показал прибыль 6,5 млрд рублей по МСФО за полугодие

Банк Уралсиб показал прибыль 6,5 млрд рублей по МСФО за полугодие

Активы банка составили 789,9 млрд рублей, капитал — 114,7 млрд рублей. Банк подтвердил свою надежность рейтингами высокого уровня от АКРА, НКР и «Эксперт РА».

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