Ловушка для губернатора: Список беглых чиновников, которых ждёт судьба Скрипалей

А зачем они здесь нужны? Кормить, одевать, лечить, охранять за казенный счет... Нет уж, уехали - и скатертью дорога. У них там теперь жизнь будет хуже, чем в тюрьме, Скрипаль с Березовским не дадут соврать. А деньги из бюджета тратить не надо.

ВМ

Владимир Минаков

Они не только в России не нужны, они вообще не нужны. Во времена Брежнева была градация - за украденный миллион чел покупал путь на тот свет. Воровали? Да. Но и возмездие было неотвратимым: ещё никому бабло на том свете не пригодилось. Умные могли сделать выбор, что лучше - украсть и трястись от каждого скрипа двери или не купаться в ванне с шампанским, но жить здраво. А сейчас много воруют и быстро убегают, а коты, поставленные на охрану имущества от крыс, с поставленной задачей справляются не активно: закормлены, однако, нет смысла быть на стрёме...