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Ловушка для губернатора: Список беглых чиновников, которых ждёт судьба Скрипалей

Ловушка для губернатора: Список беглых чиновников, которых ждёт судьба Скрипалей

Царьград Инфографика/Коллаж Царьграда В Великобритании задержан бывший губернатор Севастополя и экс-замруководителя Минпромторга Дмитрий Овсянников.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
А зачем они здесь нужны? Кормить, одевать, лечить, охранять за казенный счет... Нет уж, уехали - и скатертью дорога. У них там теперь жизнь будет хуже, чем в тюрьме, Скрипаль с Березовским не дадут соврать. А деньги из бюджета тратить не надо.
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16 час.
Александр Синицын
один подлее и протитвнее другого...... А кто их ставил...-выпускал занесть на подлый пьедестал....
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
Они не только в России не нужны, они вообще не нужны. Во времена Брежнева была градация - за украденный миллион чел покупал путь на тот свет. Воровали? Да. Но и возмездие было неотвратимым: ещё никому бабло на том свете не пригодилось. Умные могли сделать выбор, что лучше - украсть и трястись от каждого скрипа двери или не купаться в ванне с шампанским, но жить здраво. А сейчас много воруют и быстро убегают, а коты, поставленные на охрану имущества от крыс, с поставленной задачей справляются не активно: закормлены, однако, нет смысла быть на стрёме...
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7 час.

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