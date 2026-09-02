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Минобороны Финляндии: в окрестностях Порвоо обнаружен неизвестный БПЛА

Минобороны Финляндии: в окрестностях Порвоо обнаружен неизвестный БПЛА

Беспилотник неизвестного происхождения был найден в окрестностях финского города Порвоо, об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

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