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Регионы России

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Титановое сердце России: Президент Уральской ТПП Андрей Беседин посетил ВСМПО-АВИСМА

Титановое сердце России: Президент Уральской ТПП Андрей Беседин посетил ВСМПО-АВИСМА

Визит 31 августа  главы Уральской ТПП Андрея Беседина на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» получился по-настоящему символичным.

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