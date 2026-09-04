Титановое сердце России: Президент Уральской ТПП Андрей Беседин посетил ВСМПО-АВИСМА

Визит 31 августа главы Уральской ТПП Андрея Беседина на ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» получился по-настоящему символичным.
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