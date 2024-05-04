Ответ российского президента Владимира Путина на провокации Италии вызвал недовольство на Западе. Такими данными поделилась итальянская журналистка Илена Д’Эррико.
Money: Россия ответила на санкции, указ Путина № 294 обескуражил Европу
Комментарии
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Eduard
Какая-то часть планеты решила всеми командовать!
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1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Коллективный запад проводит враждебную политику по отношению к России, и то, что ТЕПЕРЬ наконец-то делают власти России, всего лишь закономерный ответ на это. Не понятно почему коллективный запад негодует - ведь это так логично и ожидаемо. В России полагали, что на западе должны были одуматься, так как, вредя России, они в не меньшей степени вредят и себе, но, увы, этого не произошло, а теперь, коллективный запад,"кушай да не обляпайся"то, что сам своими руками сотворил...
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23 час.
Лш
Лариса шумбасова
Пора уже уяснить о.....ному Западу, что на все их гайки у нас есть болты!!! И их правила нам не правила!!!
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19 час.
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