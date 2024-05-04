Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Как может такая большая и ЖЕЛЕЗНАЯ болванка просто исчезнуть с радаров? Может пропасть связь, могут отключиться систе...Россия заблокиров...
  • vagas Karlito
    Борьба умов! А каковы общие задачи!??) Человечество в эгоизме или путь процветания для всех!?))Понятно что для развит...Информационная бо...
  • Tania Еременко
    Удар Путина, кото...

Money: Россия ответила на санкции, указ Путина № 294 обескуражил Европу

Money: Россия ответила на санкции, указ Путина № 294 обескуражил Европу

Ответ российского президента Владимира Путина на провокации Италии вызвал недовольство на Западе. Такими данными поделилась итальянская журналистка Илена Д’Эррико.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Какая-то часть планеты решила всеми командовать!
Ответить
1 д.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Коллективный запад проводит враждебную политику по отношению к России, и то, что ТЕПЕРЬ наконец-то делают  власти России, всего лишь закономерный ответ на это. Не понятно почему коллективный запад негодует - ведь это так логично и ожидаемо. В России полагали, что на западе должны были одуматься, так как, вредя России, они в не меньшей степени вредят и себе, но, увы, этого не произошло, а теперь, коллективный запад,&quot;кушай да не обляпайся&quot;то,  что сам своими руками сотворил...
Ответить
23 час.
Лш
Лариса шумбасова
Пора уже уяснить о.....ному Западу, что на все их гайки у нас есть болты!!! И их правила нам не правила!!!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх