Money: Россия ответила на санкции, указ Путина № 294 обескуражил Европу

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Коллективный запад проводит враждебную политику по отношению к России, и то, что ТЕПЕРЬ наконец-то делают власти России, всего лишь закономерный ответ на это. Не понятно почему коллективный запад негодует - ведь это так логично и ожидаемо. В России полагали, что на западе должны были одуматься, так как, вредя России, они в не меньшей степени вредят и себе, но, увы, этого не произошло, а теперь, коллективный запад,"кушай да не обляпайся"то, что сам своими руками сотворил...