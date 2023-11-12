Санкции не помешали: губернатор Чукотки заявил о соблюдении сроков освоения Баимской рудной зоны Наталья МарковаВладислав Кузнецов, глава администрации Чукотского автономного округа, прокомментировал ситуацию с освоением Баимской рудной зоны.
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