Global Look Press/Ilya Galakhov Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обратил внимание на безобразную кампанию киевского режима в отношении Будапешта в ответ на предложение рождественского прекращения огня.
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