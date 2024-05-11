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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко вошел в топ-5 российских снайперов Кубка Стэнли, обогнав Ковалева. У него 46 шайб в 105 играх

Форвард «Флориды» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (6:2, 2-1 в серии), прервав 5-матчевую безголевую серию.

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