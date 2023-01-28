БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ПРОСЬБА ЗЕЛЕНСКОГО – УБИТЬ ГЛАВУ ЧВК "ВАГНЕР": ПРИГОЖИН ОТХЛЕСТАЛ ГОСДЕП США ПО ЩЕКАМ

"ПРОСЬБА ЗЕЛЕНСКОГО – УБИТЬ ГЛАВУ ЧВК "ВАГНЕР": ПРИГОЖИН ОТХЛЕСТАЛ ГОСДЕП США ПО ЩЕКАМ

ФОТО: MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин уличил официальный Вашингтон в демагогии, предложив назвать конкретные преступления, в которых обвиняют его детище и его самого.

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