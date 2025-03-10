13-18 марта — IV Московская неделя моды в ЦВЗ «Манеж»

фото: moscowfashion.ru В программе — модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум.