За майские праздники в Крыму на свет появилось 148 малышей

При этом новорождённых девочек оказалось меньше, чем мальчиков: 55 и 92. Фото: Наталья СомоваТакже за этот период в Симферополе родилось две двойни, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Крым.
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