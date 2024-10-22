Мегаполис «Зеркальная линия» строящийся в Саудовской Аравии впечатляет своим масштабом

Фото: techcult.ru/ Строительство мегаполиса The Line в Саудовской Аравии впечатляет своим масштабом.Новости дня за сегодня сообщают, что этот проект обозначает новую эру в архитектуре и градостроительстве, возникнув посреди безлюдной пустыни и преобразуя ландшафт.
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