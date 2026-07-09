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В РЭУ им. Плеханова сообщили об индексации всех видов пенсий

В РЭУ им. Плеханова сообщили об индексации всех видов пенсий

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В России в 2027 году состоится индексация всех видов пенсионных выплат. Об этом 9 июля сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.

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