В РЭУ им. Плеханова сообщили об индексации всех видов пенсий

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В России в 2027 году состоится индексация всех видов пенсионных выплат. Об этом 9 июля сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.