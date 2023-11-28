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Глава Крыма доложил Путину о разрушениях после мощного шторма

Глава Крыма доложил Путину о разрушениях после мощного шторма

К полудню вторника первые деньги должны региону перечислить.фото: t.me/razvozhaev--> Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину о масштабе разрушений инфраструктуры на полуострове из-за прошедшего шторма.

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