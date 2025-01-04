Гастроэнтеролог назвал полезный и не вызывающий отёков солёный продукт

Немного соли поможет вывести лишнюю жидкостьПо словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, существует такой солёный напиток, который оказывает положительное влияние на работу кишечника, но при этом не портит внешний вид лица, поскольку не создаёт лишних отёков.