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Рязанские новости

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Полиция Рязанской области выявила 4 подростка и 10 родителей нарушителей

Полиция Рязанской области выявила 4 подростка и 10 родителей нарушителей

В ходе рейдов за выходные привлекли к ответственности 4 подростков и 10 родителей.В прошедшие выходные полиция провела рейды, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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