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Позитив для оптимистов

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«Я не скучаю по России, я не скучаю…»

«Я не скучаю по России, я не скучаю…»

globallookpress.com © Ekaterina TsvetkovaМакаревич* мстит. Он выпустил новый альбом. И запретил его слушать россиянам и белорусам.

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Комментарии
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Влад Владимиров
России, ровным счетом, здесь уже насрать, &quot;скворец&quot;, скучаешь ты по ней или, как всегда, свою никчёмную браваду корчишь... Твои же куцые мозги там высохли совсем уже в конец... Кому  в России ты здесь нужен то? Ты даже в дерьме, похоже, неразборчив...)))
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14 час.
А
Александр
Прощай гнида!!!
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1 час.

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