«Я не скучаю по России, я не скучаю…»

Влад Владимиров

России, ровным счетом, здесь уже насрать, "скворец", скучаешь ты по ней или, как всегда, свою никчёмную браваду корчишь... Твои же куцые мозги там высохли совсем уже в конец... Кому в России ты здесь нужен то? Ты даже в дерьме, похоже, неразборчив...)))