globallookpress.com © Ekaterina TsvetkovaМакаревич* мстит. Он выпустил новый альбом. И запретил его слушать россиянам и белорусам.
«Я не скучаю по России, я не скучаю…»
Комментарии
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Влад Владимиров
России, ровным счетом, здесь уже насрать, "скворец", скучаешь ты по ней или, как всегда, свою никчёмную браваду корчишь... Твои же куцые мозги там высохли совсем уже в конец... Кому в России ты здесь нужен то? Ты даже в дерьме, похоже, неразборчив...)))
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14 час.
А
Александр
Прощай гнида!!!
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1 час.
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