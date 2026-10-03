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Новости Липецка

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В Липецкой области утвердили новые оклады госслужащим

В Липецкой области утвердили новые оклады госслужащим

Базовые оклады специалистов госучреждений Липецкой области теперь варьируются от 14 960 до 21 070 рублей, а зарплаты директоров — от 36 930 до 54 000 рублей в месяц.

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