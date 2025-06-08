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WP: конфликт Маска и Трампа встревожил чиновников NASA и Пентагона

WP: конфликт Маска и Трампа встревожил чиновников NASA и Пентагона

Конфликт предпринимателя Илона Маска и американского президента Дональда Трампа встревожил чиновников NASA и Пентагона, которые полагались на компанию SpaceX в доставке астронавтов на орбиту и запуске важных спутников.

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