WP: конфликт Маска и Трампа встревожил чиновников NASA и Пентагона

Конфликт предпринимателя Илона Маска и американского президента Дональда Трампа встревожил чиновников NASA и Пентагона, которые полагались на компанию SpaceX в доставке астронавтов на орбиту и запуске важных спутников.
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