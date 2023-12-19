Небензя заявил об отсутствии поставок между Ираном и Россией, нарушающих СВПД

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никаких нарушающих Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) поставок между Ираном и Россией не было и не могло быть, сообщает РИА Новости.