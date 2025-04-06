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Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Задаром», «Спартак Суботица» – с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи

«Дубай» встретится с «Задаром», «Спартак Суботица» примет «Цедевиту-Олимпию». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Дубай – Задар Дата проведения 6 апреля, 17.

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