Это потому, что он черный? Ubisoft убрала Ясуке с промоарта на сайте Assassin’s Creed Shado...

Это потому, что он черный? Ubisoft убрала Ясуке с промоарта на сайте Assassin’s Creed ShadowsИнтересно, обратили ли вы внимание на превью вот этой новости? На нем изображена Наоэ, героиня Assassin’s: Creed Shadows, которая вместе с чернокожим иккитосеном Ясуке сражается против злодеев в феодальной Японии.