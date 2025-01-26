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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Это потому, что он черный? Ubisoft убрала Ясуке с промоарта на сайте Assassin’s Creed Shado...

Это потому, что он черный? Ubisoft убрала Ясуке с промоарта на сайте Assassin’s Creed Shado...

Это потому, что он черный? Ubisoft убрала Ясуке с промоарта на сайте Assassin’s Creed ShadowsИнтересно, обратили ли вы внимание на превью вот этой новости? На нем изображена Наоэ, героиня Assassin’s: Creed Shadows, которая вместе с чернокожим иккитосеном Ясуке сражается против злодеев в феодальной Японии.

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