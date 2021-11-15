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Экс-хавбек «Зенита» Александр Горшков возглавил команду ФНЛ

Экс-хавбек «Зенита» Александр Горшков возглавил команду ФНЛ

Футбольный клуб «Ядро» и Александр Викторович Горшков договорились о сотрудничестве. Заслуженный мастер спорта России, чемпион страны и обладатель национального Кубка, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы возглавил тренерский штаб «ядерных».

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