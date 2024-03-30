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Одна живет на 30 квадратах и счастлива: женщина показала свою скромную квартиру

Одна живет на 30 квадратах и счастлива: женщина показала свою скромную квартиру

Я нашла интересную студию в одном из новых жилых комплексов Минска. Квартира площадью 30 квадратов находится достаточно далеко от центра, но хозяйку — молодую, активную и свободную женщину — это не отпугнуло.

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