Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищении денежных средств у матери погибшего военнослужащего

Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в хищении денежных средств у матери погибшего военнослужащего

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Пермского края и Республики Татарстан задержаны четверо подозреваемых в хищении денежных средств у жительницы города Гремячинска.

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