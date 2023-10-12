Леонид Барац показал подросшего сына

Леонид Барац призвал поддержать пострадавших в Израиле Лилия Шарловская Леонид Барац 12 октября отметил 3-летие младшего сына и, в связи с этим событием, впервые после долгого молчания сделал публикацию в сторис.
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