Дезертир ВСУ, полтора года скрывавшийся в Северодонецке, получил паспорт РФ

Он решил не показывать свое лицо из-за оставшихся родственников на Украине Дезертир украинской армии, который отказался воевать против России и полтора года нелегально проживал в Северодонецке, рассказал РИА Новости, что получил паспорт РФ.
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