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«Сочи» переподписал контракт с форвардом Поповым до 2026 года. У него 5+3 в 29 играх сезона КХЛ

«Сочи» объявил о расторжении контракта с форвардом Сергеем Поповым и заключении с ним нового соглашения.

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