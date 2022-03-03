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Новый проект Суперлиги: 20 участников и два дивизиона. Аньелли сегодня представит концепцию

Сегодня Андреа Аньелли представит новый проект Суперлиги Европы. La Gazzetta dello Sport пишет, что сегодня президент «Ювентуса» выступит на спортивно-экономическом конгрессе и расскажет о новом проекте турнира.

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